Тюменским старшеклассникам предлагают снять ролик для YouTube и попасть на смену в "Сириус"

пресс-центр образовательного центра "Сириус" пресс-центр образовательного центра "Сириус"

Принять участие в естественно-научной образовательной программе в центре "Сириус" предлагают ученикам 9–10 классов из Тюменской области с 1 по 24 февраля 2022 года. Для этого нужно пройти отборочное онлайн-тестирование, создать видеоролик о своей экспериментальной работе на YouTube и пройти собеседование.

Цель естественно-научной программы в образовательном центре "Сириус" — развить у школьников экспериментальные навыки в области физики, химии и биологии и показать им связь между этими направлениями. Ребята ознакомятся с методами исследования в этих дисциплинах и будут решать практико-ориентированные задачи. В программе есть спецкурсы и лекции приглашенных ученых и представителей высокотехнологичных промышленных компаний.

Подать заявку для участия в отборе можно до 27 октября. Дистанционное тестирование с заданиями по химии, биологии и физике пройдет 30 октября, успешно преодолевшим этот этап предстоит снять и выложить в сеть видеоролик, иллюстрирующий их экспериментальную работу. Собеседования со школьниками пройдут с 8 по 21 декабря.