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В Голышмановском округе продолжается капитальный ремонт муниципального жилья

Экономика, 12:44 23 октября 2021

Фото: "Тюменская линия". Архив.

Более 4,5 млн рублей выделили из бюджета Голышмановского округа в этом году на капремонты муниципального жилья. Работа идет по обращениям граждан, проживающих в неприватизированных домах и квартирах. Самая масштабная переделка была произведена в деревне Дербень Королёвской территории, где почти полностью переделали деревянный дом для многодетной семьи Шабалдиных.

"Мы заселились 13 лет назад по договору социального найма, - рассказывает хозяйка Ирина. - Поначалу дом был пригодным для проживания, но со временем сильно обветшал. Крыша протекала, пол почти сгнил и проваливался, старые рамы продувались насквозь. Зимой приходилось топить печку целыми днями, а все без толку — мёрзли ужасно. Дров не хватало 20 кубометров на зиму — приходилось докупать. В 2019 году я ходила в администрацию Голышмановского округа и просила капитально отремонтировать дом. В мае этого года приступили к работе — в июле жильё уже было полностью готово. Рада, что теперь у нас есть новый дом даже с пластиковыми окнами".

Сейчас Шабалдины покупают новую мебель и обставляют дом.

В текущем году на территории Голышмановского округа планируется отремонтировать 19 объектов по программе капитальных ремонтов муниципального жилого фонда, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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# жилье , капремонт

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