Викуловская школьница назвала подходящие сорта пшеницы для своего района и стала лучшим юннатом России

| Фото: из личного архива Ольги Кардальских | Фото: из личного архива Ольги Кардальских

Работа школьницы из п. Викулово Тюменской области Ольги Кардальских по определению оптимальных сортов яровой пшеницы для своего района принесла ей первое место на Всероссийском конкурсе "Юннат". Ее результаты помогут местным фермерам, в частности отцу девушки, повысить урожайность и снизить стоимость зерна.

По словам одиннадцатиклассницы, свою исследовательскую работу она создавала в течение четырех лет. Такую тему выбрала не случайно, ее родители занимаются фермерским хозяйством, выращивают крупный рогатый скот, а на корм покупают зерносмесь. У них есть техника и площади, где они собираются выращивать зерно самостоятельно. Но для того, чтобы знать, какую пшеницу и на каких полях сеять, необходимо понимать, какой сорт и какая земля наиболее подходят для этой цели.

"Сейчас папа попросил меня сделать почвенный анализ, когда определюсь, где взять реактивы, смогу ему помочь. Мы с ним считаем, что если чем-то заниматься, то делать это нужно основательно", - подчеркнула юная исследовательница.

Ольга Кардальских рассказала, что во многих викуловских хозяйствах есть проблема – фермеры выращивают пшеницу неправильно. Засевают ею одно и то же поле более двух лет, а этого делать нельзя, необходимо менять культуру, потому что почва истощается, из-за этого страдает урожайность. По словам девушки, местные земледельцы этого не делают, а также не учитывают характер почвы, солонцы, солончаки, ее состав и кислотность.

"Раньше, во времена Советского союза, подобные исследования проводились, но сейчас из-за высокой стоимости, фермеры от них отказались. Я провела исследования на тринадцати полях. Самая высокая урожайность на двух из них, они принадлежат единственному хозяйству, которое проводит почвенный анализ", - сказала Ольга.

Научный руководитель школьницы учитель биологии и географии Викуловской школы № 1 Оксана Сергеева добавила, что итогом работы Ольги стало определение оптимальных сортов пшеницы для выращивания в районе, их два: Тюменская-25 и Икар. Все этапы исследования проводились в сотрудничестве с Россельхозцентром. Это долгая и кропотливая работа - сначала в лабораторных условиях школы, затем на полях, а после в ГАУ Северного Зауралья. И лишь после этого фермерам муниципалитета дали конкретные рекомендации для применения на практике.

Свое будущее Ольга мечтает связать со врачебной деятельностью или сельским хозяйством, пока не определилась. Вообще, она человек творческий и активный, была пловчихой, более 12 лет увлекается вокалом, поет в школьном и церковном хорах, занимается волонтерской деятельностью, состоит в российском движении школьников.

В интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель и ее подопечная единогласно сошлись: главное в многолетнем труде Ольги – это приобретенные навыки. В вузе будущая студентка будет четко понимать, как писать курсовую и дипломную работы, вести исследования и использовать приобретенный в школе опыт.

Инна Кондрашкина