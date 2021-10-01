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Исетское предприятие полуфабрикатов оштрафовали за хранение мяса птицы рядом с ягодами

Общество, 18:17 22 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 10 тыс. рублей оштрафовано предприятие по по изготовлению полуфабрикатов "Исетский общепит". В работе фирмы выявили нарушения при хранении продуктов, а также отсутствие декларации о соответствии, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Нарушения обнаружили во время выездной проверки.

Так, в производственных помещениях реализовывали полуфабрикаты "Пельмени из свинины и говядины" без декларации о соответствии, мясная продукция хранилась вплотную к стенам холодильной камеры, на контейнерах для отходов отсутствовала маркировка. Кроме того, в одной из холодильных камер мясо птицы хранилось рядом с ягодами.

Предприятие привлечено к административной ответственности. Юридическому лицу выдано предупреждение, а должностному - назначен административный штраф.

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# Россельхознадзор , штрафы

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