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Как избавиться от чувства вины, расскажут родителям тюменские психологи

Общество, 10:13 23 октября 2021

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Очередной эфир в рамках форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll" пройдет в Тюмени 28 октября. Темой обсуждения станет "Родительский невроз: как избавиться от чувства вины", сообщают организаторы.

Спикеры расскажут, как психические нарушения и травмы родителей могут влиять на жизнь взрослеющего ребенка, как слова и действия сегодня – могут стать вкладом в успех ребенка в будущем.

Присоединиться к онлайн диалогу с экспертами могут все желающие. Встреча начнется в 18 часов в группе форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll" во ВКонтакте.

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# подростки , психологи , родители

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