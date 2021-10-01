Как избавиться от чувства вины, расскажут родителям тюменские психологи
| Фото: telefon-doveria.ru
Очередной эфир в рамках форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll" пройдет в Тюмени 28 октября. Темой обсуждения станет "Родительский невроз: как избавиться от чувства вины", сообщают организаторы.
Спикеры расскажут, как психические нарушения и травмы родителей могут влиять на жизнь взрослеющего ребенка, как слова и действия сегодня – могут стать вкладом в успех ребенка в будущем.
Присоединиться к онлайн диалогу с экспертами могут все желающие. Встреча начнется в 18 часов в группе форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll" во ВКонтакте.