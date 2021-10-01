Ялуторовские мастерицы победили на окружном этапе конкурса "Туристический сувенир"

| Фото: культура и туризм Ялуторовска ВКонтакте | Фото: культура и туризм Ялуторовска ВКонтакте

Ялуторовчане стали победителями и призерами окружного этапа Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" - Большой Урал 20/21. Итоги объявили в Екатеринбурге 23 октября.

"Туристические сувениры с использованием узоров Ялуторовского Притоболья", которые представила специалист комитета по культуре и туризму Ялуторовска Татьяна Бурлакова, стали первыми в номинации "Лучшая идея туристического сувенира".

| Фото: культура и туризм Ялуторовска ВКонтакте | Фото: культура и туризм Ялуторовска ВКонтакте

"Теща Ялуторовской масленицы" мастера Ялуторовского острога Елены Корсун признана лучшей в номинации "Сувенир события". "Острожанка" мастера Ялуторовского острога Любови Вешкурцевой отмечена специальным дипломом за популяризацию культурных и исторических особенностей территории. "Ялуторовский пряник" Анны Антясовой стал третьим в номинации "Гастрономический сувенир".

Все отмеченные на конкурсе изделия туристы могут купить при посещении Ялуторовска.

"Мы провели большую работу по созданию сувениров с использованием узоров Ялуторовского Притоболья. Изучили все направления росписи, вышивки 19 века, затем создали образовательную программу и обучили мастеров. В дальнейшем они смогут использовать элементы вышивки в своих изделиях, которые будут ассоциироваться с нашим краем и популяризовать его", - пояснила председатель комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Ирина Мелкова.

| Фото: культура и туризм Ялуторовска ВКонтакте | Фото: культура и туризм Ялуторовска ВКонтакте

Во Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" в Екатеринбурге участники представили 150 изделий из шести регионов УФО. Призеры этого тура примут участие в общенациональном финале. Он пройдет в Саранске 10 – 12 декабря.

Татьяна Ковалева