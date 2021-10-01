Юные тоболяки станут участниками "Битвы дронов"

| Фото: "Кванториум-Тобольск" ВКонтакте | Фото: "Кванториум-Тобольск" ВКонтакте

Участниками открытых областных соревнований "Битвы дронов" станут воспитанники детского технопарка "Кванториум-Тобольск". Они состоятся 27 и 28 октября в Верхней Пышме Свердловской области, сообщает организация.

В соревновании будет необходимо два вида техники - наземная и летающая.

Сейчас пятеро тобольских участников из аэроквантума и промробоквантума конструируют роботов и беспилотные летательные аппараты под руководством наставников.

"В данном соревновании есть несколько режимов. Ребята должны будут совместно работать, чтобы достичь цели как одна команда", - рассказала педагог тобольского технопарка Анастасия Гринько.