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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Юные тоболяки станут участниками "Битвы дронов"

Общество, 08:42 26 октября 2021

"Кванториум-Тобольск" ВКонтакте | Фото: "Кванториум-Тобольск" ВКонтакте

Участниками открытых областных соревнований "Битвы дронов" станут воспитанники детского технопарка "Кванториум-Тобольск". Они состоятся 27 и 28 октября в Верхней Пышме Свердловской области, сообщает организация.

В соревновании будет необходимо два вида техники - наземная и летающая.

Сейчас пятеро тобольских участников из аэроквантума и промробоквантума конструируют роботов и беспилотные летательные аппараты под руководством наставников.

"В данном соревновании есть несколько режимов. Ребята должны будут совместно работать, чтобы достичь цели как одна команда", - рассказала педагог тобольского технопарка Анастасия Гринько.

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# дроны , кванториум

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