  • 26 октября 202126.10.2021вторник
  • USD70,1345
    EUR81,7418
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени актер Максим Аверин прочтет сказку "Щелкунчик и мышиный король" под аккомпанемент оркестра

Общество, 09:19 26 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музыкально-литературная постановка "Щелкунчик" начнется в Тюменской филармонии 26 декабря в 18 часов. Сказку прочтет актер театра и кино, заслуженный артист РФ Максим Аверин под аккомпанемент Тюменского филармонического оркестра, сообщают организаторы.

Напомним, сказка немецкого классика Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и мышиный король" переведена на множество языков и покорила сердца миллионов людей по всей планете, ведь в ней добро побеждает зло, а справедливость и дружба торжествуют над коварством и жестокостью.

Мероприятие участвует в проекте "Пушкинская карта". Билеты онлайн по ссылке.

Возрастное ограничение 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сказка , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:28 26.10.2021В России утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19
10:17 26.10.2021В Тюменской области увеличилось количество тестируемых на COVID-19
10:05 26.10.2021Пункт вакцинации от COVID-19 откроют в аэропорту Рощино с 29 октября
09:43 26.10.2021В Тюмени мигранты знакомятся с русским языком и культурой на бесплатных курсах