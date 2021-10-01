В Тюмени актер Максим Аверин прочтет сказку "Щелкунчик и мышиный король" под аккомпанемент оркестра

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музыкально-литературная постановка "Щелкунчик" начнется в Тюменской филармонии 26 декабря в 18 часов. Сказку прочтет актер театра и кино, заслуженный артист РФ Максим Аверин под аккомпанемент Тюменского филармонического оркестра, сообщают организаторы.

Напомним, сказка немецкого классика Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и мышиный король" переведена на множество языков и покорила сердца миллионов людей по всей планете, ведь в ней добро побеждает зло, а справедливость и дружба торжествуют над коварством и жестокостью.

Мероприятие участвует в проекте "Пушкинская карта". Билеты онлайн по ссылке.

Возрастное ограничение 6+.