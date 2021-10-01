Госрегулирование оборота этилового спирта, изменение условий кредита из-за COVID-19: новое в законодательстве с ноября

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

1 ноября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании оборота этилового спирта, сообщает Государственная дума РФ.

Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

"Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан", — считает председатель ГД Вячеслав Володин.

С 1 ноября граждане смогут изменить условия кредита из‑за COVID-19. ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.

На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

С 1 ноября юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.

Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.