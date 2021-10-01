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Клумбы для цветников сформировали в Богандинском по инициативе жителей

Общество, 14:16 26 октября 2021

ЖСК 11 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России

Цветочные клумбы разбили во дворе на ул. Октябрьский в п. Богандинский. С инициативой выступила группа местных жителей.

Как сообщили в ЖСК 11 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, по предложениям жителей домов на ул. Октябрьский в п. Богандинский, во дворе решили разбить цветочные клумбы. Жильцы считают, что дворовой территории не хватает ухоженности и изюминки. Администрация района помогла с землей, а жители в последние теплые дни осени подготовили землю, сформировали клумбы и уже следующей весной двор украсят цветники.

ЖСК 11 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России

Напомним, что в области продолжается акция "Посади дерево". Тюменцы принимают активное участие в озеленении своих дворов.

Так, в Тюмени, чтобы принять участие в акции и получить субсидию на посадку деревьев из городского бюджета, УК нужно заручиться решением общего собрания собственников и собрать пакет документов. Специалисты советуют заранее узнать у жителей, хотят ли они принять участие в акции, чтобы после объявления о начале сбора заявок (а это январь-февраль) не тратить время на собрание и сразу подать заявку. Все вопросы можно уточнить в управлении по экологии департамента городского хозяйства по телефону 29-77-64.

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# благоустройство дворов

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