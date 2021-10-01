Жители Казанского района добились перерасчета за некачественную воду

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После приема у первого заместителя прокурора области Руфата Биктимерова был произведен перерасчет платы за некачественную воду 85 потребителям, сообщает надзорное ведомство региона.

Так, с жалобой на воду, которая не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям, в прокуратуру обратился житель пос. Новоселезнево Казанского района. В ходе проверки доводы заявителя подтвердились.

Прокуратура района внесла в адрес директора ЖКХ представление. Была проведена дезинфекция воды и промывка водопроводных сетей. 85 потребителям произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение на общую сумму более 18,9 тыс. рублей.

В отношении главного инженера предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, он оштрафован на 2 тыс. рублей.