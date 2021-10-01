  • 26 октября 202126.10.2021вторник
  • USD70,1345
    EUR81,7418
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители Казанского района добились перерасчета за некачественную воду

Общество, 15:55 26 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После приема у первого заместителя прокурора области Руфата Биктимерова был произведен перерасчет платы за некачественную воду 85 потребителям, сообщает надзорное ведомство региона.

Так, с жалобой на воду, которая не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям, в прокуратуру обратился житель пос. Новоселезнево Казанского района. В ходе проверки доводы заявителя подтвердились.

Прокуратура района внесла в адрес директора ЖКХ представление. Была проведена дезинфекция воды и промывка водопроводных сетей. 85 потребителям произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение на общую сумму более 18,9 тыс. рублей.

В отношении главного инженера предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, он оштрафован на 2 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водоснабжение , Казанский район , перерасчет , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:28 26.10.2021Высокое давление и ожирение чаще всего выявляют у тюменцев при обследовании в центре здоровья
16:10 26.10.2021Оперштаб: пункты вакцинации от COVID-19 продолжат работать в торгово-развлекательных центрах
16:07 26.10.2021В Тюменской области назвали районы-лидеры Всероссийской переписи населения
15:55 26.10.2021Жители Казанского района добились перерасчета за некачественную воду