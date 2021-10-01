В тобольской деревне Медведчикова откроют новый магазин
Новый магазин смешанных товаров откроется в д. Медведчикова, сообщает администрация Тобольского района.
Инвестиционный проект реализует предприниматель Марина Казанцева. Прежде она арендовала помещение, сейчас решила обустроить собственный магазин, а сэкономленные на аренде деньги вложить в развитие дела. Предприниматель разработала проект нестационарного объекта торговли и обратилась за помощью в проектный инвестиционный офис Тобольского района. Здесь ей оказали содействие по получению земельного участка, подключению будущего магазина к сетям энерго- и водоснабжения, водоотведения.
Нестационарные объекты торговли также открыты в с. Ворогушино, п. Прииртышский и д. Подрезова.
Администрация Тобольского района предлагает более 50 участков для размещения нестационарных торговых точек. Предприниматели могут обратиться в инвестиционный проектный офис района.