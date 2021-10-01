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В тобольской деревне Медведчикова откроют новый магазин

Экономика, 11:02 31 октября 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Новый магазин смешанных товаров откроется в д. Медведчикова, сообщает администрация Тобольского района.

Инвестиционный проект реализует предприниматель Марина Казанцева. Прежде она арендовала помещение, сейчас решила обустроить собственный магазин, а сэкономленные на аренде деньги вложить в развитие дела. Предприниматель разработала проект нестационарного объекта торговли и обратилась за помощью в проектный инвестиционный офис Тобольского района. Здесь ей оказали содействие по получению земельного участка, подключению будущего магазина к сетям энерго- и водоснабжения, водоотведения.

Нестационарные объекты торговли также открыты в с. Ворогушино, п. Прииртышский и д. Подрезова.

Администрация Тобольского района предлагает более 50 участков для размещения нестационарных торговых точек. Предприниматели могут обратиться в инвестиционный проектный офис района.

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# магазин , Тобольский район

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