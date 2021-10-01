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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Поликлиники в Тюменской области в нерабочие дни будут работать в обычном режиме

Общество, 11:28 27 октября 2021

admtyumen.ru

Учреждения системы здравоохранения в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, будут работать в обычном режиме.

Как сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова, в будние дни, с 1 по 3 ноября, учреждения будут открыты с 8 до 20 часов.

"Исключение составит праздничный день 4 ноября, когда дежурные врачи и специалисты иных профилей будут вести прием пациентов с 8 до 16 часов", - сообщила она.

Любовь Голышева

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# Наталья Логинова , поликлиники

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