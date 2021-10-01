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ФК "Тобол" занял пятое место в региональном первенстве России

Спорт, 12:27 27 октября 2021

ФК "Тобол" во Вконтакте | Фото: ФК "Тобол" во Вконтакте

Пятое место занял футбольный клуб "Тобол" из Тобольска в завершившемся региональном первенстве России в третьем дивизионе (зона "Урал и Западная Сибирь").

В заключительном туре тоболяки участия не приняли. Их соперник "Торпедо-2" из Миасса снялся с чемпионата. "Тоболу" была присуждена техническая победа со счетом 3:0. Чтобы занять пятое место, тоболякам необходимо было ждать осечки клуба "Прикамье". В Перми этот коллектив встречался с коркинским Шахтером и уступил - 2:5. Этот результат позволил подопечным Вячеслава Афонина замкнуть пятерку лучших с 49 очками.

Всего в чемпионате приняло участие 16 команд. Победу одержал "Металлург-Магнитогорск", набравший 76 очков. Вторая строчка - у ильинского "Ильпара" (69), третье место занял "Металлург" из Аши(65). Дублеры Тюмени расположились на четвертой позиции, у них 52 балла.

Нападающий "Тобола" Эдуард Сагдиев стал лучшим бомбардиром чемпионата вместе с Павлом Бабкиным из Аши. На их счету по 27 забитых голов.

Евгений Новоселов

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# ФК Тобол

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