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Дежурные группы в детсадах Тюмени с 1 по 3 ноября будут работать в обычном режиме

Общество, 08:53 28 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дежурные группы будут работать на базе всех муниципальных детских садов Тюмени 1,2 и 3 ноября. Сбор заявок на посещение продолжается до 29 октября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" cообщили в департаменте образования администрации Тюмени.

"Режим работы дежурных групп будет обычным — с 7 до 19 часов. В дошкольных образовательных учреждениях будет обеспечиваться строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, актуальных предписаний Роспотребнадзора", - отметили в департаменте.

Специалисты напомнили, что весной 2020 года, когда были объявлены дни самоизоляции, дежурные группы действовали во всех детских садах Тюмени и были востребованы у работающих родителей. Число посещавших их детей менялось в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе, сезона отпусков и других факторов.

Татьяна Ковалева

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# дежурные группы , детские сады

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