Тоболяков научат инвестировать и приумножать капитал

| Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск | Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск

Жителей Тобольска приглашают присоединиться к Национальной программе повышения финансовой грамотности "Мои финансы", сообщает городской мультицентр "Моя территория".

28 октября состоится фестиваль "ФинЗОЖ Fest". Участников ждут онлайн-консультации от ведущих экспертов и блогеров, интерактивные конкурсы, игровые турниры и викторины.

С 10 часов до 11 часов 15 минут по московскому времени прямой эфир пройдет в Инстаграм. Зрителей научат превращать деньги в инвестиции, расскажут об эффективной системе накоплений, экономии и опасных скидках.

С 12 до 14 часов по московскому времени эфир пройдет во ВКонтакте. Участникам расскажут, как говорить с детьми о деньгах, не потратить лишнего в банке, а также про услуги ЖКХ и пять принципов кулинарной бережливости.

В разговоре примет участие заместитель министра финансов России Михаил Котюков.