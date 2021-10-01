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В кафе Тюмени задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Происшествия, 15:45 27 октября 2021

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив)

20-летнего молодого человека, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков, задержали в одном из кафе Тюмени. Он показал места хранения мефедрона, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

В ходе обыска подъездов нескольких жилых домов по улицам Муравленко и Щербакова из тайников изъяли более 50 фольгированных свертков. Экспертиза показала, что в них был мефедрон массой около 1,8 граммов.

"В Тюмень подозреваемый приехал недавно. Занялся здесь распространением запрещенных веществ на территории города. "Закладки" злоумышленник оставлял в откосах дверей жилых квартир, под рекламными щитами, под подоконниками, на лампах в подъездах и в электрических щитках на этажах. Когда свертки были разложены, молодой человек отправился в кафе перекусить. Там его и задержали сотрудники полиции", – рассказали в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник может лишиться свободы от пяти до 12 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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