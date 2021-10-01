Матчи Лиги чемпионов по мини-футболу покажут на "Тюменском времени"

| Фото: телеканала "Тюменское время" | Фото: телеканала "Тюменское время"

Прямые видеотрансляции матчей Лиги чемпионов по мини-футболу в группе "4" состоятся на телеканале "Тюменское время" 27, 28 и 30 октября. Помимо местного "Пезаро", в итальянском Римини сыграют МФК "Тюмень", "Кайрат" из Казахстана и чешский клуб "Пльзень". Болельщики смогут увидеть поединки сибиряков на телеэкране и в интернете, сообщает пресс-служба телеканала.

27 октября в 23 часа 30 минут начнется поединок МФК "Тюмень" и "Пезаро". В прямом эфире его можно посмотреть на телеканале "Тюменское время". Также трансляция доступна на YouTube-аккаунте "Тюменской арены".

28 октября состоится поединок команд МФК "Тюмень" и "Кайрат". Трансляция начнется в 20 часов 20 минут на телеканале "Тюменское время" и YouTube-канале "Тюменской арены".

30 октября пройдет встреча МФК "Тюмень" и чешской команды "Пльзень". Ее будет предварять предматчевая студия с приглашенными экспертами. Трансляция начнется в 17 часов 40 минут за 20 минут до старта поединка, а также на YouTube-канале "Тюменской арены".