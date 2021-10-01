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Смешарики опровергли мифы о переписи населения

Общество, 10:16 28 октября 2021

скриншот видеоролика "Смешарики. ПинКод. Перепись — дело коллективное" / Youtube.com

Истории переписи населения и их социальной значимости посвящена новая серия мультфильма "Смешарики. ПинКод" под названием "Перепись — дело коллективное". По сюжету герои мультика приняли участие во Всероссийской переписи населения и даже сами стали переписчиками.

В эпизоде Нюша, Крош, Пин, Лосяш и Копатыч опровергают наиболее устойчивые мифы и предубеждения, связанные с переписью.

"Через 10 лет значительная часть нынешних маленьких зрителей "Смешариков" будут сами отвечать на вопросы переписного листа. Хочется думать, что с полной ответственностью, так как будут знать, зачем нужна перепись. Надеюсь, что и у родителей, которые вместе с детьми посмотрят мультфильм, исчезнут все сомнения насчет участия в ней", — прокомментировал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

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# Всероссийская перепись населения , Смешарики

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