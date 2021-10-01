Четверо жителей Исетского района пойдут под суд за расправу над мужчиной

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Четверых мужчин, виновных в похищении и избиении человека, осудят в Исетском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В декабре 2020 года житель Исетского района поссорился с потерпевшим. Его избили, насильно усадили в автомобиль, вывезли в безлюдное место и продолжили избивать. Потерпевшему были причинены многочисленные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Троих участников расправы задержали на следующий день. Один был задержан в Дагестане спустя три недели. Обвиняемые вину не признают, сейчас находятся под стражей. В отношении четвертого участника преступления дело выделено в отдельное производство в связи с применением принудительных мер медицинского характера.