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Исследование тюменской студентки о раке яичников признали лучшим на всероссийской конференции

Общество, 16:54 28 октября 2021

Евгения Тиминска

Исследование студентки ТюмГМУ Софии Шмидт об особенностях течения онкологии яичников высоко оценили на всероссийском уровне. Ее работу признали одной из лучших на научно-практической конференции по современным подходам к диагностике и лечению злокачественных новобразований. Она состоялась в Ростове-на-Дону и была приурочена к 90-летию Национального медицинского исследовательского центра онкологии.

Тема исследования студентки четвертого курса лечебного факультета — "Клинические особенности BRCA1/2 позитивного рака, ассоциированного с наследственной формой рака яичников". Работу София подготовила совместно с МКМЦ "Медицинский город" и под руководством ассистента кафедры онкологии Тюменского ГМУ Артёмом Кельном.

Исследование Софии Шмидт попало в финал конкурса работ, организованного в рамках конференции. Студентка представила свои изыскания экспертному жюри в онлайн-формате наряду с девятью другими отобранными исследованиями, сообщили в пресс-службе ТюмГМУ.

"Для меня важно участвовать в этом конкурсе. Несмотря на то, что я пока не врач, я еще студент, выступать наравне с научными сотрудниками, аспирантами и врачами, которые углублены в онкологическую специальность, было очень почетно", — поделилась София.

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# онкология , студенты , ТюмГМУ

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