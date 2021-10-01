Исследование тюменской студентки о раке яичников признали лучшим на всероссийской конференции

Евгения Тиминска Евгения Тиминска

Исследование студентки ТюмГМУ Софии Шмидт об особенностях течения онкологии яичников высоко оценили на всероссийском уровне. Ее работу признали одной из лучших на научно-практической конференции по современным подходам к диагностике и лечению злокачественных новобразований. Она состоялась в Ростове-на-Дону и была приурочена к 90-летию Национального медицинского исследовательского центра онкологии.

Тема исследования студентки четвертого курса лечебного факультета — "Клинические особенности BRCA1/2 позитивного рака, ассоциированного с наследственной формой рака яичников". Работу София подготовила совместно с МКМЦ "Медицинский город" и под руководством ассистента кафедры онкологии Тюменского ГМУ Артёмом Кельном.

Исследование Софии Шмидт попало в финал конкурса работ, организованного в рамках конференции. Студентка представила свои изыскания экспертному жюри в онлайн-формате наряду с девятью другими отобранными исследованиями, сообщили в пресс-службе ТюмГМУ.

"Для меня важно участвовать в этом конкурсе. Несмотря на то, что я пока не врач, я еще студент, выступать наравне с научными сотрудниками, аспирантами и врачами, которые углублены в онкологическую специальность, было очень почетно", — поделилась София.