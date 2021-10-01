Исследование тюменской студентки о раке яичников признали лучшим на всероссийской конференции
Исследование студентки ТюмГМУ Софии Шмидт об особенностях течения онкологии яичников высоко оценили на всероссийском уровне. Ее работу признали одной из лучших на научно-практической конференции по современным подходам к диагностике и лечению злокачественных новобразований. Она состоялась в Ростове-на-Дону и была приурочена к 90-летию Национального медицинского исследовательского центра онкологии.
Тема исследования студентки четвертого курса лечебного факультета — "Клинические особенности BRCA1/2 позитивного рака, ассоциированного с наследственной формой рака яичников". Работу София подготовила совместно с МКМЦ "Медицинский город" и под руководством ассистента кафедры онкологии Тюменского ГМУ Артёмом Кельном.
Исследование Софии Шмидт попало в финал конкурса работ, организованного в рамках конференции. Студентка представила свои изыскания экспертному жюри в онлайн-формате наряду с девятью другими отобранными исследованиями, сообщили в пресс-службе ТюмГМУ.
"Для меня важно участвовать в этом конкурсе. Несмотря на то, что я пока не врач, я еще студент, выступать наравне с научными сотрудниками, аспирантами и врачами, которые углублены в онкологическую специальность, было очень почетно", — поделилась София.