За плохое лечение зубов тоболячка отсудила у стоматологов 3 миллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 млн рублей отсудила жительница Тобольска у частной стоматологии за некачественные услуги. Пациентке потребовалось новое лечение и протезирование зубов, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в июле 2016 года женщина в связи с частичным отсутствием зубов обратилась в ООО "Семейная стоматология". В ноябре 2019 года протезирование было завершено.

Пациентка заплатила клинике за работу более 170 тыс. рублей. Однако услуги были оказаны некачественно и возникли осложнения. Впоследствии стоматология вернула тоболячке уплаченные деньги.

В декабре 2020 года женщина обратилась в Тобольский городской суд с иском к клинике о возмещении морального вреда и расходов на новое лечение.

По заключению медицинской экспертизы стоматологические услуги были оказаны некачественно и пациентке потребовалось лечить и протезировать зубы заново.

Клиника иск не признала, однако суд, рассмотрев дело, взыскал с медучреждения моральный вред, стоимость предстоящего лечения, а также выписал штраф на 3 млн рублей.