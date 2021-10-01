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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Чейметов: неприятный запах, возникший из-за утилизации птицы, скоро исчезнет

Политика, 18:07 28 октября 2021

Фото оперативного штаба Тюменской области

Неприятный запах в Тюмени, возникший из-за утилизации птицы, изъятой на Боровской птицефабрике для предотвращения распространения птичьего гриппа, скоро исчезнет, заверил жителей заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"В соответствии с ветеринарными правилами, в случае возникновения очага птичьего гриппа поголовье птицы необходимо в максимально короткие сроки утилизировать - обязательно методом сжигания. Для этого был выбран оптимальный участок. На сегодня активная фаза утилизации практически завершена. Идет процесс догорания до зольного остатка. К сожалению, ветер дует в сторону Тюмени, и в городе ощущается неприятный запах. Однако день за днем количество дыма будет уменьшаться. Мы уверены, что в ближайшее время запах исчезнет", - пояснил заместитель губернатора.

Работа по утилизации близка к завершению, подчеркнул он.

Евгений Бабенко

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# Владимир Чейметов , утилизация отходов

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