Тюменским школьникам предлагают провести каникулы с РДШ

| Фото: группа Российского движения школьников Тюмени ВКонтакте | Фото: группа Российского движения школьников Тюмени ВКонтакте

Школьников Тюменской области приглашают присоединиться ко Всероссийскому онлайн-интенсиву "Каникулы с РДШ". Он пройдет с 30 октября по 7 ноября.

Как сообщили корреспонденту "Тюменская линия" в региональном отделении Российского движения школьников, стать участниками интенсива могут ребята старше 8 лет. Организаторы подготовили специальные задания по направлениям: "Спортивные каникулы", "Творческие каникулы", "Экоканикулы", "Каникулы с шеф-поваром", "Военно-патриотические каникулы", "Киберканикулы", "Каникулы с наукой", "Медиаканикулы", "Каникулы для краеведов", "Добро не уходит на каникулы".

"Школьников ждет общение с единомышленниками со всей страны, массовые события, мастер-классы, конкурсы, прямые эфиры и подарки. Для сотни самых активных участников интенсива мы подготовили брендированные сюрпризы, а всем участникам достанутся памятные сертификаты", - рассказали организаторы.

Подать заявку на участие в онлайн-интенсиве можно на сайте рдш.рф. Выполнить задания необходимо до 5 ноября.

Любовь Голышева