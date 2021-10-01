В Тюмени на трех перекрестках ввели ограничения скорости до 40 км/час

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ограничения максимальной скорости движения до 40 км/ч ввели в Тюмени на трех перекрестках, где чаще всего фиксируют ДТП, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Знаки ограничения скорости устанавливают по ул. 50 лет ВЛКСМ при подъезде к перекрестку с ул. Холодильной; по ул. Комсомольской при подъезде к перекрестку с ул. Свердлова; по ул. 50 лет Октября при подъезде к перекрестку с ул. Севастопольской.

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На данных участках в 2020 г. произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы 11 человек. В 2021 году – четыре ДТП, в них пострадали пятеро человек.