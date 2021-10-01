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Водитель Honda Ascot и его питбуль погибли на трассе Тюмень – Екатеринбург

Происшествия, 11:37 29 октября 2021

ГИБДД Тюменской области

33-летний водитель Honda Ascot и его питбуль погибли на 305 км трассы Тюмень - Екатеринбург вечером 28 октября.

По информации региональной ГИБДД, он, предварительно, стал с правой стороны обгонять большегруз, зацепил при движении обочину, автомобиль отбросило на бетонный столб. От сильного удара иномарку разорвало на две части

Обстоятельства ДТП выясняются.

"В машине была найдена бутылка пива. Состояние автомобилиста определит посмертная экспертиза. Ранее у тюменца не было грубых нарушений ПДД. Дорога в момент ДТП была мокрой, шел мелкий дождь", - отметили автоинспекторы.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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