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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям Тюменской области напомнили об уголовной ответственности за поддельные QR-коды

Общество, 13:36 29 октября 2021

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Лишение свободы на срок до года грозит за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Напомним, что в регионе с 8 ноября посещение театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии QR-кода, оформленного на портале госуслуг, либо медицинского документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.

Подделка сертификата о вакцинации — это уголовно наказуемое преступление. Поддельный QR-код определится сразу при проверке. Если информация по QR-коду не будет соответствовать данным в паспорте, гражданина могут не пустить в места массового скопления людей.

Наказание будет назначаться по статье 327 Уголовного кодекса РФ. Тому, кто подделал документ, грозит ограничение свободы сроком до двух лет, принудительные работы либо арест до шести месяцев, а также лишение свободы на срок до 2 лет. Тому, кто использовал фальшивый сертификат, грозит лишение свободы на срок до одного года.

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# QR-код , коронавирус

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