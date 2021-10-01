#ДомаЛучше: в Тюменской области начались длинные выходные

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

С 30 октября по 7 ноября в Тюменской области - нерабочие дни. Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, музеи и другие заведения сферы бытовых услуг - закрыты. В обычном режиме работают лишь больницы, аптеки и продуктовые магазины.

Введение ограничений позволит сократить темпы распространения коронавирусной инфекции, уверены специалисты. По данным статистики, чаще всего жители заражаются COVID-19 в общественном транспорте либо на работе. Выходные дни позволят снизить число контактов между людьми, и соответственно затормозить инфицирование.

Медицинские учреждения продолжат работу в обычном режиме.

В детских садах Тюменской области в дни, объявленные по все стране нерабочими, будут открыты дежурные группы с 1 по 3 ноября.

В регионе ввели самоизоляцию для людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Исключение сделали для прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19.

Жителям области предлагают присоединиться к марафону онлайн-событий "Дома лучше", его проведут тюменские молодежные пространства с 30 октября по 7 ноября. Афиша онлайн-событий будет выходить ежедневно на сайте Moi-portal.ru.

Тюменцев призывают поставить прививки от COVID-19. Запись на прививку от COVID-19 доступна на едином портале государственных услуг, через регистратуру поликлиники по месту жительства, по номеру - 122. Актуальный график работы дополнительных пунктов вакцинации размещен на портале "Территория здоровья".

Для сдерживания распространения инфекции с 8 ноября в Тюменской области вводят QR-коды. Начиная с этой даты посещать учреждения культуры и спорта могут только привитые граждане. Получить код может любой гражданин старше 18 лет. Для этого нужно пройти вакцинацию в России одним из четырех препаратов: "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" либо "ЭпиВакКорона". Также QR-код выдадут пациентам, переболевшим коронавирусом под наблюдением у врачей не позднее, чем шесть месяцев назад.

Екатерина Исаева