В Тюменской области запустят марафон "Дома лучше"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Марафон онлайн-событий "Дома лучше" проведут тюменские молодежные пространства с 30 октября по 7 ноября. Афиша онлайн-событий будет выходить ежедневно на сайте Moi-portal.ru, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

"Сейчас всем нам важно оставаться дома, чтобы снизить риски заражения и защитить себя и своих близких. Онлайн-контент молодежных пространств поможет интересно и с пользой провести это время дома", — отметила куратор молодежных пространств Тюменской области Юлия Халитова.

Мультицентр "Контора пароходства" проведет события о культуре и искусстве. Например, покажет интервью с куратором выставочного центра о создании выставки "От центра к центру".

Молодежный театральный центр "Космос" запустит серию онлайн-лекций о театральных перформансах.

Мультицентр "Моя территория" в Тюмени проведет серию эфиров по медиа.

Интеллектуальное движение Тюменской области организует онлайн-квиз, посвященный Дню народного единства.

"Моя территория" в Тобольске в прямом эфире анонсирует новый маршрут чат-бота "Мартин, проводи".

"Моя территория" в Ишиме проведет творческий онлайн мастер-класс по рисованию традиционных орнаментов.

Молодежные пространства Тюменской области не будут работать в период выходных дней с 30 октября по 7 ноября согласно постановлению губернатора Тюменской области. С 8 ноября вход в общественные пространства для молодежи будет доступен только с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию.