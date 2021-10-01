Тюменские новобранцы получили напутствия в День призывника

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские призывники идут служить в доблестные Вооруженные силы. Уверен, что Тюменская область будет ими гордиться. С такими словами к новобранцам обратился заместитель главы города Тюмени Петр Вагин в День призывника, который состоялся в тюменском военкомате 29 октября.

"С достоинством и честью выполняйте свой долг и представляйте регион на наших рубежах. Четко и грамотно решайте поставленные перед вами боевые задачи", - напутствовал он.

По словам Петра Вагина, после окончания службы молодые люди будут иметь преимущества при трудоустройстве и поступлении в высшие учебные заведения. Он поблагодарил призывников за грамотную гражданскую позицию и пожелал им легких дней службы.

В День призывника был торжественно исполнен гимн, гостей угостили обедом из полевой кухни и показали выставку стрелкового и инженерного вооружения. Перед ребятами выступили воспитанники центра "Аванпост" и продемонстрировали навыки первой медицинской помощи. Курсанты специализированных групп добровольной подготовки к военной службе показали сдачу нормативов ГТО.

Станислав Фролов из Исетского района будет служить в артиллерийских войсках. "Это почетно для меня", - подчеркнул он и сказал, что мечтал пройти службу в армии.

По мнению председателя Тюменской областной организации "Комитет солдатских матерей" Раисы Пелымской, у ребят начинается новый этап жизни.

"Армия никогда не была легкой, будут трудности, но их нужно преодолеть. Благодаря армии вы выработаете настоящий мужской характер и станете защитниками нашего Отечества. Пройдите службу так, чтобы вами гордились, не теряйте человеческое достоинство, помогайте друг другу", - добавила она.

Как отметил депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук, Родину защищать - святое дело и это не пустые слова. "Наше государство имеет самую большую территорию и самую большую границу, которую нужно защищать. Для этого необходимо многое знать и уметь. В армии вы изучите современную военную технику, получите знания. Дорожите той дружбой, которая появится у вас во время службы, и пронесите ее через всю жизнь", - сказал он и пожелал ребятам интересной службы.

Напомним, Всероссийский день призывника отмечается с 1992 года. Дата установлена распоряжением президента Бориса Ельцина для повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. Она отмечается ежегодно.

Ирина Шемякина