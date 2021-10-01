  • 29 октября 202129.10.2021пятница
  • USD70,5207
    EUR81,8393
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские новобранцы получили напутствия в День призывника

Общество, 12:32 29 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские призывники идут служить в доблестные Вооруженные силы. Уверен, что Тюменская область будет ими гордиться. С такими словами к новобранцам обратился заместитель главы города Тюмени Петр Вагин в День призывника, который состоялся в тюменском военкомате 29 октября.

"С достоинством и честью выполняйте свой долг и представляйте регион на наших рубежах. Четко и грамотно решайте поставленные перед вами боевые задачи", - напутствовал он.

По словам Петра Вагина, после окончания службы молодые люди будут иметь преимущества при трудоустройстве и поступлении в высшие учебные заведения. Он поблагодарил призывников за грамотную гражданскую позицию и пожелал им легких дней службы.

В День призывника был торжественно исполнен гимн, гостей угостили обедом из полевой кухни и показали выставку стрелкового и инженерного вооружения. Перед ребятами выступили воспитанники центра "Аванпост" и продемонстрировали навыки первой медицинской помощи. Курсанты специализированных групп добровольной подготовки к военной службе показали сдачу нормативов ГТО.

Станислав Фролов из Исетского района будет служить в артиллерийских войсках. "Это почетно для меня", - подчеркнул он и сказал, что мечтал пройти службу в армии.

По мнению председателя Тюменской областной организации "Комитет солдатских матерей" Раисы Пелымской, у ребят начинается новый этап жизни.

"Армия никогда не была легкой, будут трудности, но их нужно преодолеть. Благодаря армии вы выработаете настоящий мужской характер и станете защитниками нашего Отечества. Пройдите службу так, чтобы вами гордились, не теряйте человеческое достоинство, помогайте друг другу", - добавила она.

Как отметил депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук, Родину защищать - святое дело и это не пустые слова. "Наше государство имеет самую большую территорию и самую большую границу, которую нужно защищать. Для этого необходимо многое знать и уметь. В армии вы изучите современную военную технику, получите знания. Дорожите той дружбой, которая появится у вас во время службы, и пронесите ее через всю жизнь", - сказал он и пожелал ребятам интересной службы.

Напомним, Всероссийский день призывника отмечается с 1992 года. Дата установлена распоряжением президента Бориса Ельцина для повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. Она отмечается ежегодно.

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День призывника , Петр Вагин , Юрий Баранчук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:28 29.10.2021Новые психологические тесты выявят склонных к девиантному поведению призывников
13:06 29.10.2021В Тюменском районе семья получила жилье в соцнайм взамен аварийного
12:32 29.10.2021Тюменские новобранцы получили напутствия в День призывника
12:23 29.10.2021Тюменским школьникам предлагают провести каникулы с РДШ