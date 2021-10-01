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Шестеро пешеходов пострадали на дорогах Тюмени

Происшествия, 11:06 30 октября 2021

Шестеро пешеходов сбили тюменские водители 29 октября и в ночь на 30 октября. Все пострадавшие получили различные повреждения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Двух тюменок 25 и 40 лет сбил водитель Chevrolet на нерегулируемом пешеходном переходе на ул.Шарова, 5 29 октября. ГИБДД выясняет, почему он не пропустил пешеходов на "зебре". Предварительно у обеих пострадавших ушибы.

Во дворе дома по ул.Домостроителей, 26 водитель за рулем Mazda сбил 71-летнюю пенсионерку. За рулем иномарки была 30-летняя женщина. По предварительной информации, машина проехала пострадавшей по стопе.

43-летнюю женщину сбил 30-летний водитель "Лады" на нерегулируемом пешеходном переходе на ул.Н.Федорова, 9. Он не пропустил тюменку, женщина получила повреждения.

23 - летний мужчина и 20-летняя девушка сбиты на пешеходном переходе на ул.Холодильной, 57А около двух часов ночи 30 октября автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 25-летний водитель. У пострадавших травмы конечностей и другие повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# пешеходный переход , пешеходы , травмы

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