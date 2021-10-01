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В тюменской школе провели фестиваль ко Дню народного единства

Общество, 13:08 30 октября 2021

школа №94 | Фото: школа №94

Дню народного единства посвятили тематическую пятницу "Школа объединяет" в тюменской школе № 94. Для ребят прошел фестиваль-конкурс "Созвездие". Дети исполнили песни, танцы, музыку и прочли стихи разных народов, сообщает "Тюменская область сегодня".

"В нашей школе учатся не только русские дети. Есть армяне, татары, башкиры, удмурты, украинцы и представители других национальностей. На фестивале дети как раз показывали номера, посвященные своей народности. Это и танцы, и стихи на разных языках. И, конечно, многие выступали в национальных костюмах, - рассказала идейный вдохновитель, заместитель директора по воспитательной работе Светлана Давлетшина.

школа №94 | Фото: школа №94

Холл школы оформили картой и украсили флагами разных стран и регионов. В классы дети пришли в футболках цветов российского флага и сделали смайлики с приветствиями на родном языке. На переменах они показали одноклассникам свои национальные игры и танцы.

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# День народного единства

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