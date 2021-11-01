В праздники парковки в центре Тюмени будут бесплатными

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Городские паркинги Тюмени, включая парковку на набережной, будут бесплатными с 4 по 7 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 1 по 3 ноября они будут работать по режиму буднего дня. С 7 до 19 часов действует платный период. В течение первых 15 минут в любое время, а также с 19 часов до 7 утра можно парковаться бесплатно.

Исключение составит многоуровневая парковка на набережной. В будни платный режим здесь действует круглосуточно, в выходные и праздники она бесплатна.

В Тюмени действует восемь платных паркингов. Они расположены по адресам: ул. Первомайская, 14/1, ул. Герцена, 52, ул. Герцена, 55, ул. Герцена (нечетная сторона, от ул. Первомайской до ул. Дзержинского), ул. Республики, 1, ул. Ленина, 68/102, ул. Первомайская, 20, набережная.

"Чтобы узнать, платная ли парковка, необходимо ориентироваться на дорожные знаки. Все платные парковки города оборудованы знаками 6.4 "Парковка" и 8.8 "Платные услуги". Если вы не успели оплатить паркинг, это можно сделать через мобильное приложение или сайт "Тюменские парковки" до конца дня", - напомнили в администрации города.