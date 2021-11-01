Жители Тюменской области поучаствуют в марафоне добрых дел

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Марафон "Делаем добро вместе" стартовал в Тюменской области. До 15 ноября присоединиться к нему могут все желающие, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Жителям региона предлагают поучаствовать в одном из предложенных мероприятий, либо реализовать свое доброе дело. Так, добровольцы могут сделать фото или видеорепортаж о своей деятельности в рамках направления "Один день из жизни волонтера".

У участников "DOBROмедиа" есть возможность создать или усовершенствовать свою страничку на портале DOBRO.ru. Также можно провести мастер-класс по полезному использованию ненужных вещей и вторсырья, либо поучаствовать в работе штаба #Мывместе, помогая и поддерживая нуждающихся.

Пост о проведенных мероприятиях нужно опубликовать в социальных сетях под хештегами #АВЦ, #марафондобрыхдел72, #доброволец72 и предложить его в новости группы Добровольческого движения Тюменской области.