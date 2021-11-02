Участники свадебного кортежа извинились за инцидент в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водители автомобилей из свадебного кортежа, перегородившего движение на ул. Широтной в Тюмени, привлечены к ответственности. Они извинились перед горожанами, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел вечером 29 октября. Видеозапись о дорожном беспределе появилась в социальных сетях. В ГИБДД с помощью очевидцев установили номера автомобилей, затем их владельцев.

"Исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер разъяснил водителям, перегородившим дорогу, в чем правовой нигилизм и общественная опасность их действий. Участники кортежа извинились перед тюменцами, пояснив, что идея возникла спонтанно, и они не хотели доставить кому-то неудобства", – рассказали в ГИБДД.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобилисты привлечены к административной ответственности за умышленное создание помех в дорожном движении. Каждый оштрафован на 5 тыс. рублей.