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Участники свадебного кортежа извинились за инцидент в Тюмени

Происшествия, 12:53 02 ноября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водители автомобилей из свадебного кортежа, перегородившего движение на ул. Широтной в Тюмени, привлечены к ответственности. Они извинились перед горожанами, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел вечером 29 октября. Видеозапись о дорожном беспределе появилась в социальных сетях. В ГИБДД с помощью очевидцев установили номера автомобилей, затем их владельцев.

"Исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер разъяснил водителям, перегородившим дорогу, в чем правовой нигилизм и общественная опасность их действий. Участники кортежа извинились перед тюменцами, пояснив, что идея возникла спонтанно, и они не хотели доставить кому-то неудобства", – рассказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобилисты привлечены к административной ответственности за умышленное создание помех в дорожном движении. Каждый оштрафован на 5 тыс. рублей.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожное движение

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