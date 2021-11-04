Как избежать тревожности в нерабочие дни и с пользой провести время, рассказал медик

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Появление тревожности во время длинных выходных - вполне реальный риск, отмечает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Об этом пишет РИА Новости.

Чтобы избежать подобного состояния, необходимо запастись хорошими фильмами, читать книги, заняться хобби и полезными делами, гулять на свежем воздухе, нагружать себя физически. Спортивные занятия способствуют выработке множества полезных гормонов, в том числе дофамина, который обеспечивает состояние удовлетворения и поднимает настроение.

"Появление некоторой тревожности во время незапланированных длинных выходных - вполне реальный риск. Кроме ограничения круга общения и общего тревожного информационного фона, развитию этого состояния способствует убывающий день, нехватка солнца, похолодание. Чтобы избежать риска, необходимо поддерживать свое настроение, не давать себе бездельничать и скучать", - рассказал Тяжельников.

Он также подчеркнул, что введенные вынужденные меры приняты очень вовремя. Они могут поспособствовать снижению новых случаев заболевания и разорвать цепочку заражения. Чтобы же полностью справиться с пандемией, необходима действительно массовая вакцинация.