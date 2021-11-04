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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Девять жителей Тюменской области с COVID-19 умерли за сутки

Общество, 13:03 04 ноября 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Девять человек с COVID-19 cкончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 344 случая болезни, выздоровело 105 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 40 тыс. 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 тыс. 928 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 305 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 271, в Московской области - 2 тыс. 732.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 673 тыс. 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 тыс. 255 летальных исходов, выздоровели 7 млн 477 тыс. 366 человек.

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# коронавирус

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