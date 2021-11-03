Проверка продовольственного магазина в Заводоуковске не выявила нарушений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Санитарно-эпидемиологический осмотр провели сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора 3 ноября. В продовольственном магазине в Заводоуковске проверяющие проконтролировали наличие масок у сотрудников, антисептика для обработки рук, ведение журнала термометрии и соблюдение других санитарных требований. Нарушений нет.

Ранее осмотры состоялись в других муниципалитетах, подконтрольных отделу.

"Вчера мы проверили десять объектов, - аптеки и продовольственные магазины. В пяти нарушения были, среди них - отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, запаса дезинфицирующих средств и масок, не заполнялись журналы термометрии", - пояснили в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах.

При выявлении нарушений составляются протоколы, материалы передаются в районный суд. Нарушителям грозит наложение административного штрафа либо временное приостановление деятельности.