В магазинах Тюмени не используют дезинфицирующие средства с вирулицидным действием

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейд по соблюдению антиковидных мер прошел в магазине "Магнит" в Тюмени (ул. Чаркова, 83 стр. 5). Специалист управления Роспотребнадзора по Тюменской области выявил один факт нарушения соблюдения антиковидных мер.

"В магазине используются дезинфицирующие таблетки для обработки контактных поверхностей неизвестного происхождения. Инструкция по применению данного средства отсутствует, тара производителя не сохранена. Невозможно установить обладает ли данное дезинфицирующее средство вирулицидным действием", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" в ходе проверки специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Ширшова.

Сотрудник органов внутренних дел следит за соблюдением масочного режима со стороны гражданских лиц, которые находятся в местах общего пользования и массового скопления людей.

В ТЦ "Сити-Молл" было проверено два объекта. В Зоомаркете "Лямур" и на предприятии общественно питания "Суаре Макркет" во время санитарно-эпидемиологического обследования также было выявлено отсутствие дезинфицирующих средств с вирулицидным действием для обработки контактных поверхностей.

Ирина Шемякина