Магазины на окраинах Тюмени чаще всего нарушают антиковидные меры, рассказали в Роспотребнадзоре

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Чаще всего не соблюдают требования режима повышенной готовности торговые объекты, находящиеся на окраинах Тюмени. 30 и 31 октября специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили более 100 объектов на территории Тюменской области. Большая часть нарушений зафиксирована в Тюмени, рассказала начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Токарева.

"За два дня проверили более 100 объектов: магазины в формате у дома, это гипер и супермаркеты в торговых центрах, а также специализированные магазины с товарами для животных, аптеки и оптики. Выявлялись нарушения на тех объектах, которые удалены от центра Тюмени – окраины, не гостевые маршруты - порядка 50%. Мы усилим контроль над этими предприятиями. В отношении виновных лиц составляем протоколы об административных правонарушениях и направляем в суд для принятия решения", - уточнила она.

В Тюменской области усилен контроль за соблюдением санитарных мер на предприятиях, которые работают во время ковидных каникул. Специалисты Роспотребнадзора совместно с представителями департамента потребительского рынка, при участии полицейских проверяют наличие масок у сотрудников и посетителей, смотрят журналы проведения дезинфекции и наличие кожных антисептиков.

"Мы осуществляем контроль за соблюдением мер, направленных на профилактику, недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также мер, направленных на разрыв путей передачи. Проверками охвачены все муниципальные образования Тюменской области. Мы смотрим соблюдение требований, установленных санитарными нормами и правилами", - сказала Токарева.

Помимо объектов торговли сотрудники ведомства проверили обработку автобусов на пригородном и междугороднем сообщениях. Вопросов по дезинфекции транспорта и помещений авто и аэровокзалов у Роспотребнадзора нет - все процедуры строго выполняются.

Екатерина Исаева