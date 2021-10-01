В Тюменской области зафиксировали смерть 18 пациентов с COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

18 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 337 случаев болезни, выздоровели 115 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 40 тыс. 251 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 тыс. 909 человек.

В Москве зарегистрировали 7 тыс. 267 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 578, в Московской области - 2 тыс. 680.

В Свердловской области заболели 708 человек, в Челябинской области - 491, в Ханты-Мансийском автономном округе - 265, в Курганской области - 205, в Ямало-Ненецком автономном округе - 138.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 472 тыс. 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 тыс. 380 летальных исходов, выздоровели 7 млн 331 тыс. 424 человека.