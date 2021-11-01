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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском мини-маркете "Пив&Ко" обнаружены нарушения антиковидных мер

Общество, 16:57 01 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Санитарно-эпидемиологическое обследование провели 1 ноября в мини-маркете "Пив&Ко"в Тюмени (ул. Чаркова, 83) специалисты регионального управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и туризма, а также сотрудники органов внутренних дел.

Специалисты проверили наличие дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, проконтролировали, используют ли сотрудники маски и перчатки, ведется ли обработка поверхностей в помещениях. Проверили наличие журналов термометрии сотрудников, дезинфекции и уборки помещений. Запросили все необходимые документы: карточку предприятия, договор аренды и другое.

"В магазине обнаружено недостаточное количество запаса средств индивидуальной защиты. Есть всего семь масок, их хватит только на один день, а запас должен быть на семь дней. Нет дезинфицирующего средства с вирулицидным действием для обработки контактных поверхностей. Отсутствует входной контроль термометрии управляющего", - рассказала специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Ширшова.

На магазин составлен акт санитарно-эпидемиологического обследования, документы будут переданы в районный суд. По данным нарушениям предусмотрено либо приостановление деятельности сроком до 90 дней, либо штраф от 50 тыс. рублей.

Проверки в Тюмени будут продолжены.

Ирина Шемякина

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# коронавирус , проверка , Управление Роспотребнадзора

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