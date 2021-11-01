Торговые сети "Магнит" и "Леруа Мерлен" лидируют по вакцинации от COVID-19

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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81% сотрудников федеральной сети "Магнит" в Тюмени поставили прививку от COVID-19. В непродовольственной сфере лидер - "Леруа Мерлен": в филиале на Тобольском тракте привиты 80% персонала, в магазине на ул. Дмитрия Менделеева – 76%, рассказала директор департамента потребительского рынка Тюмени Елена Ерёмина.

"В общем торговля дает 63% вакцинированных по местным сетям. Есть аутсайдеры, по которым нужно работать, это сфера услуг. Все должны понимать, что вакцинация – это социально важное мероприятия. Продолжить свою работу, экономическую деятельность мы сможем, когда не будет угрозы жизни и здоровью людей", - сказала она.

В Тюмени письма о необходимости вакцинации направили в 3 тыс. 185 хозяйствующих субъектов, которые охватывают деятельность более 15 тыс. объектов.

Напомним, что с 18 октября в Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Начиная с 8 ноября посещение учреждений культуры возможно только при наличии QR-кода. Получить его могут люди, поставившие прививку от коронавируса либо перенесшие COVID-19 в последние полгода.

Екатерина Исаева