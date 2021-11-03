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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть 11 человек с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области

Общество, 14:13 03 ноября 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

11 человек с COVID-19 cкончались в Тюменской области за сутки. Выявлен 341 случай болезни, выздоровели 107 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 40 тыс. 443 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 189 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 тыс. 807 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 827 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 269, в Московской области - 2 тыс. 744.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 633 тыс. 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 242 тыс. 60 летальных исходов, выздоровели 7 млн 445 тыс. 438 человек.

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# коронавирус

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