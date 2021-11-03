Проверка магазина "Пятерочка" в Тюмени выявила массовые нарушения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Санитарно-эпидемиологическое обследование провели 3 ноября в магазине "Пятерочка" в Тюмени (ул. Коммунистическая, 70) специалисты регионального управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и туризма, а также сотрудники органов внутренних дел.

Специалисты проверили наличие дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, проконтролировали, используют ли сотрудники маски и перчатки, ведется ли обработка поверхностей в помещениях. Проверили наличие журналов термометрии сотрудников, дезинфекции и уборки помещений. Нанесена ли в торговых залах разметка, обозначающая социальную дистанцию, запросили все необходимые документы.

"В данном торговом предприятии обнаружены нарушения. Отсутствуют: контроль термометрии у сотрудников, дезинфицирующие средства, кожные антисептики. Также отмечаем неудовлетворительное санитарное состояние объекта, во всех помещениях загрязнения на полу, под оборудованием", - рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Маргарита Максимова.

В отношении данного предприятия будут приняты меры административного воздействия. Составлен акт санитарно-эпидемиологического обследования, документы будут переданы в районный суд. Предусмотрено либо временное приостановление деятельности, либо наложение административного штрафа.

По словам главного специалиста департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Евгении Мушниковой, много жалоб поступает от неравнодушных граждан о том, что не соблюдаются антиковидные меры.

"По каждому обращению стараемся выезжать. В этот магазин мы тоже выехали по обращению от физического лица о том, что здесь не соблюдаются требования. Персонал сам работает без масок и обслуживает посетителей без масок", - пояснила она.

Обследования предприятий проходят в разных районах Тюмени, каждая бригада проверяет от трех до пяти объектов в день.

Ирина Шемякина