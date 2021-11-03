В тюменском магазине "Мегамарт" соблюдают антиковидные требования, показала проверка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Санитарно-эпидемиологическое обследование провели 3 ноября в минимаркете "Мегамарт" в Тюмени (ул. Осипенко, 79) специалисты регионального управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и туризма и сотрудники органов внутренних дел.

По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Маргариты Максимовой, нарушений не выявлено.

"Провели обследование предприятия торговли, претензий нет. Качество уборки удовлетворительное, запас индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков имеется, термометрия у сотрудников пройдена, запас масок на день им выдается. Свидетельство о государственной регистрации, сертификаты качества и инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются", - пояснила она.

Представителям предприятия торговли рекомендовано следовать инструкции по подготовке дезинфицирующих средств к использованию.

Проверки в Тюмени будут продолжены.

Ирина Шемякина