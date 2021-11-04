Глава Заводоуковска Светлана Касенова: соблюдая ограничения, мы убережем близких от тяжелой болезни

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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В Заводоуковском городском округе нет грубых нарушений режима повышенной готовности: рядовые жители и местные предприниматели соблюдают режим нерабочих дней. Городские власти понимают, насколько тяжело приходится организациям, оказывающим бытовые услуги, прекратить деятельность, но мера вынужденная, подчеркнула глава Светлана Касенова.

"Я благодарна индивидуальным предпринимателям, владельцам торговых центров, парикмахерских. Ограничения соблюдаются, мы фиксируем лишь незначительные нарушения. Наши земляки реже пользуются общественным транспортом – мы видим это по числу поездок. Надо дотерпеть и посидеть дома. Меры ввели, чтобы остановить распространение этого тяжелого заболевания. Мы должны соблюдать все правила, которые есть, беречь своих близких", - сказала она.

В Тюменской области до 7 ноября приостановлена деятельность кафе, ресторанов, спорткомплексов, кинотеатров, театров, музеев, салонов красоты и торговых центров. Закрыты школы и вузы. Детские сады перевели в формат дежурных групп. В эти дни могут работать только аптеки и продуктовые магазины.

"К сожалению, ситуация последних дней показывает, что начали болеть наши дети. Мы их должны сберечь. Обращаюсь к родителям, к бабушками и дедушкам: останьтесь дома. Есть случаи, когда эту тяжелую болезнь приносят в семьи именно бабушки и дедушки. У нас уже есть семейные очаги. Хотелось бы, чтобы все осознали опасность этого заболевания", - подытожила Касенова.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин