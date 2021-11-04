В Тюменской области продлили каникулы и перевели старшеклассников и студентов на дистанционку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные меры для предупреждения распространения COVID-19 будут предприняты в Тюменской области после 8 ноября 2021 года, сообщает региональный оперативный штаб.

Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор областного образования и науки Алексей Райдер в видеообращении к жителям региона.

Будут продлены осенние каникулы для учащихся 1-4 классов во всех школах региона.

5-11 классы средних школ, учреждения среднего профессионального образования, высшие учебные заведения и учреждения дополнительного образования на период с 8 по 13 ноября переводятся на дистанционное обучение.

Детские дошкольные учреждения с 8 ноября будут работать в обычном режиме, со строгим соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Эти меры позволят снизить риск распространения заболевания среди учащихся, педагогов и родителей, подчеркнул Алексей Райдер.

Изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности".