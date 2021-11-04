Проверки бизнеса в "Галерее Вояж" не выявили нарушений требований Роспотребнадзора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Санитарно-эпидемиологическое обследование провели 4 ноября в ТРЦ "Галерея Вояж" в Тюмени специалисты регионального управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и туризма и сотрудники УМВД России по Тюменской области.

Как пояснил заместитель начальника отдела санитарного надзора регионального Управления Роспотребнадзора Евгений Щербак, в ходе проведения обследований помещений предприятий торговли нарушений требований, направленных на предотвращение распространения COVID-19, не выявлено, все мероприятия соблюдаются в установленном порядке.

Проверяющие, в частности, смотрели наличие и применение дезинфицирующих средств, применение и запас СИЗов для сотрудников, входной фильтр с проведением термометрии. Самые частые нарушения, которые выявляются при проверке предприятий области, - разведение дезинфицирующих средств не в соответствии с инструкцией, отсутствие СИЗ и антисептиков, пояснил Щербак.

Помимо этого, ревизоры отреагировали на жалобу, поступившую в адрес одной из городских химчисток в заречной части города. Проверка показала, что предприятие не нарушает мер - работает в дистанционном режиме, а заказы принимает и доставляет через курьера. Штраф собственник химчистки получил за отсутствие на лице медицинской маски.

Дарья Казакова