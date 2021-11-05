В Уватском районе усилен контроль за соблюдением коронавирусных ограничений

https://www.uvatregion.ru/upload/iblock/f60/IMG_8380.JPG | Фото: www.uvatregion.ru https://www.uvatregion.ru/upload/iblock/f60/IMG_8380.JPG | Фото: www.uvatregion.ru

12 групп по контролю за соблюдением коронавирусных ограничений работают в сельских поселениях Уватского района. В составе групп главы поселений, участковые уполномоченные и общественники. Они проверяют выполнение режима самоизоляции граждан, заболевших COVID-19 и контактных лиц, а также соблюдение антиковидных мер в торговых точках и придорожных кафе, сообщает пресс-служба районной администрации.

Областная больница №20 работает в обычном режиме. Медицинскую помощь в поликлинике, 4 филиалах и 13 ФАПах оказывают в полном объеме. Прививочные кабинеты в медицинских учреждениях работают с 9 до 17 часов. Кроме того, в левобережном Увате организована работа передвижного медицинского комплекса, здесь также можно поставить прививки от гриппа и коронавируса.

Напомним, до 7 ноября в Тюменской области временно приостановлена деятельность кафе, ресторанов, спорткомплексов, кинотеатров, театров, музеев, салонов красоты и торговых центров.